Üye Girişi
Haberler
Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

Beşar Esad'ın kaçtığı ülke belli oldu! Sığınma hakkı verdiler

 İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"

 İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik

Savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! İsrail, Suriye'de kritik noktaları hedef aldı
Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi

Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi

Kastamonu'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu-Tosya karayolunda meydana gelen kazada, Fiat Tofaş marka otomobil ağaca çarparak kullanılamaz hale geldi. Sürücü Gökhan Koyunoğlu yaşamını yitirirken, yanında bulunan Sezgin Demircioğlu ağır yaralandı.

Kastamonu'da ağaca çarpan Fiat Tofaş marka otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Tosya karayolu Uzunoluk Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Koyunoğlu (22) idaresindeki 61 HD 007 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde metrelerce sürüklenerek ağaca çarptı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Gökhan Koyunoğlu ve araçta bulunan Sezgin Demircioğlu (22) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan Koyunoğlu kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Demircioğlu'nun ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
img

İşte Esad'ı yıllarca ayakta tutan meşhur bina
img

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İZLE! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı? SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 Aralık 2024 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 9 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda? SİVASSPOR GALATASARAY maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti! Golleri kim attı? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports 1-2-3 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.