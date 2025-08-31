Kastamonu'da feci kaza! Bilanço ağır

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yoldan çıkarak takla atan hafif ticari araç, karşı istikametten gelen otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesi Ağlı-Seydiler karayolu Gölceğiz mevkiinde edinilen bilgiye göre, Ağlı istikametine seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki su kanalına girerek takla attı.

BİLANÇO AĞIR! 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Kanaldan çıkarak yolda sürüklenen hafif ticari araç, karşı istikametten gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Hatice Duygu Kuru ve Gülseren Kuru olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan Aysel C. (43), Ramazan K. (30), Süleyman S. (65), Emre Can B. (30) ve Erol C. (43) ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.