Kastamonu'da feci kaza! Bilanço ağır

Kastamonu'da feci kaza! Bilanço ağır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bir hafif ticari aracın takla atmasının ardından karşı yönden gelen bir otomobille çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yoldan çıkarak takla atan hafif ticari araç, karşı istikametten gelen otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesi Ağlı-Seydiler karayolu Gölceğiz mevkiinde edinilen bilgiye göre, Ağlı istikametine seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki su kanalına girerek takla attı.

BİLANÇO AĞIR! 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Kanaldan çıkarak yolda sürüklenen hafif ticari araç, karşı istikametten gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Hatice Duygu Kuru ve Gülseren Kuru olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan Aysel C. (43), Ramazan K. (30), Süleyman S. (65), Emre Can B. (30) ve Erol C. (43) ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Denizli'de başlayıp Aydın'a sıçrayan yangın yeniden büyüdü! Evler yanmaya başladı

İki kentin birleştiği noktada kabus! Alevler evlere sıçradı
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan ‘1 Eylül’ mesajı

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan '1 Eylül' mesajı! Bir çağrısı da var
İsrail: El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdük

Hamas'ın nefesi, Gazze'nin sembolüydü! İdol komutana 'suikast' iddiası
Galatasaray'da kaleye sürpriz isim

Galatasaray'da kaleye sürpriz isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kına gecesine dansöz geldi, gelinin annesi çileden çıktı

Kına gecesine dansöz geldi, gelinin annesi çileden çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.