Kastamonu'da otomobil ile çarpışan kamyonet ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da otomobille çarpışan kamyonet, şarampolde ters döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- İhsangazi karayolu Alpaslan köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. idaresindeki 37 SF 372 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola çıkmak isterken M.E. (64) yönetimindeki 37 SE 208 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yoldan çıkarak ters döndü. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan İsmail Koç aracın altında kalarak hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmail Koç'un cenazesi de cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU