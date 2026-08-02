Kastamonu’da tır ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde tır ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Işık idaresindeki 37 AAY 184 plakalı traktör ile sürücüsü öğrenilemeyen 37 AAP 346 plakalı tır çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan traktör sürücüsü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Çetin kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Seydiler ilçesine bağlı Yolkava köyünün muhtarı olduğu öğrenilen Işık'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı