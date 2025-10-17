Kastamonu'da Tır Devrildi, İki Kişi Yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu İskir rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin S. idaresindeki 37 EN 069 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, Ömer H. yönetimindeki 37 AEE 604 plakalı sunta yüklü tırla çarpıştı. Sürüklenen otomobilin üzerine tır devrilirken, otomobil tır ile bariyerler arasında sıkıştı. Kazada iki sürücü araçlarda sıkışarak yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücüler İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU