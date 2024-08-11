Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı. Kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

TEKNE ALABORA OLDU

Olay, Cide ilçesi Cideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik "Maviş" isimli tekne ile eğlenmek için denize açılan Ö.K., H.M., E.G., A.K.K., E.Y.S. ve A.G., Cideros Koyu'nda bir süre durduktan sonra tekrar açıldı. Koyun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan tekne alabora oldu.

3 KİŞİ KURTARILDI, 3 KİŞİ ARANIYOR

Teknede bulunan A.K.K., E.Y.S. ve A.G., olaydan önce bir teknenin arızalandığı ihbarını alan ve bu sebeple denize açılan bir balıkçı tarafından kurtarıldı. Denizden çıkartılan A.K.K., E.Y.S. ve A.G., Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekne kaptanı olduğu öğrenilen Ö.K. ile H.M. ve E.G. ise kayboldu. Ekipler denizde kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışma başlattı.