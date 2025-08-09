Kastamonu'da Tarlada Yangın: Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek bir samanlığı kullanılmaz hale getirdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin ormanlık alana sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı.

Olay, Kalaycı köyü Uluyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada bilinmeyen sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramdan kontrol altına alındı. Alevlerin sıçradığı bir samanlık da kullanılmaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - KASTAMONU

