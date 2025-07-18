Kastamonu'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Kastamonu'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Daday ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, Daday ilçesi İnciğez köyü Miad Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım arazisinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mete Gazoz aşkını ilan etti

Altın madalyalı Mete Gazoz aşkını ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı

Taraftarlar çıldıracak! Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.