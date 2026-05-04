Kastamonu'da takla atan otomobildeki yaşlı çift yaralandı
Kastamonu'da kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki yaşlı çift yaralandı.
Kastamonu'da kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki yaşlı çift yaralandı.
Kaza, Ankara-Kastamonu kara yolu Bahadır köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rami K. (74) idaresindeki 06 RM 301 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre şarampole sürüklendi. Takla atan otomobilin sürücüsü ile eşi Şerife K. (76) araçta sıkışarak yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan bulaşık makinesi sebebiyle güçlükle araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU