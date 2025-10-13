Kastamonu'da Sunta Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde sunta yüklü tırın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gör, Salim O. idaresindeki 37 ACY 258 plakalı, sunta yüklü Iveco marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Tırın dorsesindeki suntalar ise etrafa saçıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU