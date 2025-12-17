Haberler

Kastamonu'da suça özendiren 12 sosyal medya hesabına erişim engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, suça teşvik eden 12 sosyal medya hesabını tespit ederek bu hesaplara erişim engeli getirdi. Hesapların organize suç örgütlerine yeni üyeler kazandırmayı amaçladığı belirtildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu suça teşvik ettiği tespit edilen 12 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden herkese açık bir şekilde suç içerikli paylaşımlar yaparak silaha ve suça özendirme yoluyla organize suç örgütlerine yeni mensup kazandırmayı amaçladıkları değerlendirilen 12 adet sosyal medya hesabı tespit edildi.

Tespit edilen 12 sosyal medya hesabına Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinden alınan kararla erişim engeli getirildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü! Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler

Vicdanları sızlatan görüntüler! Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü
title