Kastamonu'da suça özendiren 12 sosyal medya hesabına erişim engeli

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu suça teşvik ettiği tespit edilen 12 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden herkese açık bir şekilde suç içerikli paylaşımlar yaparak silaha ve suça özendirme yoluyla organize suç örgütlerine yeni mensup kazandırmayı amaçladıkları değerlendirilen 12 adet sosyal medya hesabı tespit edildi.

Tespit edilen 12 sosyal medya hesabına Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinden alınan kararla erişim engeli getirildi. - KASTAMONU