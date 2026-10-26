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Kastamonu'da sis nedeniyle otomobil traktörün römorkuna çarptı, sürücü yaralandı

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Kastamonu-Tosya karayolu Sapaca köyü mevkiinde yoğun sis nedeniyle otomobil, pancar posası yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Yaralanan otomobil sürücüsü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kastamonu'da yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü yolda pancar posası yüklü traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Tosya karayolu Sapaca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.D. idaresindeki 37 ADM 572 plakalı otomobil, yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü yolda önünde seyreden S.D. yönetimindeki pancar posası yüklü traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yoldan çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonrası kaza yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Traktörün römorkunda bulunan pancar posası, olay yerine çağrılan başka bir traktörün römorkuna yüklenerek boşaltıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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