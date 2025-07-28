Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı
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Taşköprü ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı yollardan temin ettiği ruhsatsız silahların satışını yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda Taşköprü ilçesinde Y.E.Y., Y.Y., S.Y. ve E.Ş. isimli şahısların araç, ikamet ve işyerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, kannobinoid ve amfetamin ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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