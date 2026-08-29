İnebolu'da yüksek sesli araçlara 30 gün trafikten men cezası

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ses sistemleri sebebiyle çevreye rahatsızlık veren 5 araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.

İEdinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28-29 Ağustos 2026 tarihlerinde İsmetpaşa Caddesi'nde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, yüksek sesli ses sistemi takılarak çevreye rahatsızlık verilen 5 araç tespit edildi. Ekipler tarafından tespiti yapılan araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi. Denetimlerde çeşitli trafik ihlalleri tespit edilen sürücülere ise toplam 311 bin 49 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı