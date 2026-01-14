Kargo paketiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan sanıklara hapis cezası

Kastamonu'da kargo paketiyle sentetik ecza sevkiyatı yaptıkları tespit edilen 3 sanık, 2 yıl ila 13 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2021 yılında İstanbul'dan paketlenen sentetik eczalarını farklı bir ürün gibi göstererek kargo ile Kastamonu'ya getirten şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 bin 758 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili H.S., Y.D.H. ve Ç.Y. gözaltına alındı. Tutuklanan H.S., Y.D.H. ve Ç.Y. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davada, H.S. ve Ç.Y.'ye 11 yıl, Y.D.H.'ye ise 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi. İtiraz üzerine karar istinaf'da bozuldu.

Kararın bozulmasının üzerine tekrar hakim karşısına çıkan sanıklardan Ç.Y., suçlamaları reddederek beraatını talep ederek, "Hakkımda parmak izi yok, kamera kaydı yok. Kargo üzerinde adım, soyadım ya da bana ait herhangi bir bilgi bulunmuyor. Üzerimden ya da bana ait herhangi bir yerde uyuşturucu madde de çıkmadı. Buna rağmen bu cezayı aldım" dedi. H.S. ise kendisinin sadece 10 adet sentetik uyuşturucu hap satın almak istediğini ifade ederek, ele geçirilen diğer hapların isteği dışında gönderildiğini söyledi.

Y.D.H. de beraatını talep etti.

Savunmaların ardından, mahkeme heyeti Ç.Y.'yi 13 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL adli para cezası, H.S.'yi etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak 5 yıl 6 ay ve 15 bin TL adli para cezası, Y.H.D.'yi ise 2 yıl 9 ay hapis ve 7 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı. - KASTAMONU