Haberler

Kargo paketiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan sanıklara hapis cezası

Kargo paketiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan sanıklara hapis cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da kargo ile sentetik ecza sevkiyatı yapan 3 kişi, mahkeme tarafından 2 yıl ile 13 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Olayla ilgili 2 bin 758 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kastamonu'da kargo paketiyle sentetik ecza sevkiyatı yaptıkları tespit edilen 3 sanık, 2 yıl ila 13 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2021 yılında İstanbul'dan paketlenen sentetik eczalarını farklı bir ürün gibi göstererek kargo ile Kastamonu'ya getirten şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 bin 758 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili H.S., Y.D.H. ve Ç.Y. gözaltına alındı. Tutuklanan H.S., Y.D.H. ve Ç.Y. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davada, H.S. ve Ç.Y.'ye 11 yıl, Y.D.H.'ye ise 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi. İtiraz üzerine karar istinaf'da bozuldu.

Kararın bozulmasının üzerine tekrar hakim karşısına çıkan sanıklardan Ç.Y., suçlamaları reddederek beraatını talep ederek, "Hakkımda parmak izi yok, kamera kaydı yok. Kargo üzerinde adım, soyadım ya da bana ait herhangi bir bilgi bulunmuyor. Üzerimden ya da bana ait herhangi bir yerde uyuşturucu madde de çıkmadı. Buna rağmen bu cezayı aldım" dedi. H.S. ise kendisinin sadece 10 adet sentetik uyuşturucu hap satın almak istediğini ifade ederek, ele geçirilen diğer hapların isteği dışında gönderildiğini söyledi.

Y.D.H. de beraatını talep etti.

Savunmaların ardından, mahkeme heyeti Ç.Y.'yi 13 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL adli para cezası, H.S.'yi etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak 5 yıl 6 ay ve 15 bin TL adli para cezası, Y.H.D.'yi ise 2 yıl 9 ay hapis ve 7 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santim olacak
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki
Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi de arkadaşlarına musallat oldular

Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi sıra arkadaşlarında
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki
İETT şoförü otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı

Otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz