Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 57 Adet Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada, bir evde 57 adet sentetik ecza hapı bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde polis ekipleri tarafından arama yapılan evde 57 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şenpazar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesine tespiti yapılan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 57 adet reçeteye tabii sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Şenpazar Gözaltı 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

"Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

 Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

Bakmadan Geçme

Low Carb Diyeti Nedir? Nasıl Uygulanır? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman banka hesaplarına yatacak? #128004 #128226 19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi günü tatil olacak mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? #129658 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları hangi gün alınacak? ERKAN YOLAÇ KİMDİR? Erkan Yolaç neden öldü, kaç yaşındaydı, eşi kim? TÜM DETAYLAR! Yeni Kaledonya hangi ülkeye bağlı? Yeni Kaledonya hakkında bilinmesi gerekenler ERKAN YOLAÇ ÖLDÜ MÜ? "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç neden öldü? YALI ÇAPKINI FRAGMAN! #128253 Yalı Çapkını 70. bölüm son fragman TEK PARÇA izle! Halis Ağa her şeyi öğreniyor! #127916 GTA 6 ne zaman piyasaya çıkacak? GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu mu? FENERBAHÇE KONGRE NE ZAMAN 2024? #9917 Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? Ali Koç, Aziz Yıldırım aday mı? #129349 KIZILCIK ŞERBETİ SON FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti 63. bölüm TEK PARÇA fragman! Doğa ile Fatih barışacak mı? #128250 DİYABET ve KARDİYOLOJİ ilaçlarını aile hekimleri yazıyor mu? #128138 Bakanlıktan yeni haber: Milyonları ilgilendiriyor! #129658 Tuğba Ekinci'nin sahne kıyafeti tepki topladı! Tuğba Ekinci sahnede ne giydi? SON DAKİKA! İLAÇ RAPORLARI ile ilgili yeni karar ne? Vedat Işıkhan ne dedi? Tüm zamanların en çok satan müzik albümleri hangileri?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title