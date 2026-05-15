Haberler

Sahte reçete ağı çökertildi: 22 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da yeşil reçeteye tabi sentetik ecza içerikli ilaçlar için sahte manuel reçete düzenledikleri iddia edilen 22 şüpheli, 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda silah, uyuşturucu ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kastamonu'da yeşil reçeteye tabi sentetik ecza içerikli ilaçlar için sahte manuel reçete düzenledikleri iddia edilen 22 şüpheli, 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları kapsamında yaklaşık 8 ay süren planlı çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, yeşil reçeteye tabi sentetik ecza içerikli ilaçlara ilişkin manuel reçeteler düzenlendiği, sahte reçetelerin SGK'ya fatura edilerek kamu zararına neden olunduğu, reçetelere konu ilaçların el altından satıldığı ve bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği değerlendirildi. Çalışmaların ardından aralarında eczacı ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 22 şüpheliye yönelik 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, 145 adet 9 milimetre fişek, 29 adet 7.65 milimetre fişek, 50 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 7 adet aseton, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 senet, 1 ajanda ve 2 zıvana ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak

Bakanlık çok sayıda ili acil kodla uyardı! Hepsi peş peşe yaşanacak
Galatasaraylı futbolculara karşı Fenerbahçe atkısı açtı, yıldız isimlerden karşılık hemen geldi

G.Saraylı futbolculara karşı bu atkıyı açtı, sonrasında olanlara bakın
Galatasaray'dan Avrupa mesajı

Otobüsün üstünde açtıkları bayrak taraftarlarını sevinçten çıldırtır
Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı

Cezaevine girmemek için doğurdukça doğurdu ama yine de kurtulamadı!

Bayern Münih, kalecileri Neuer ve Ulreich'in sözleşmesini uzattı

İşte yeni sezonda formasını giyeceği takım
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
İsrail'e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek'e 3 yıl hapis

İsrail'e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek'e 3 yıl hapis