Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu Meteorolojinin uyardığı Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu

KASTAMONU - Meteorolojinin uyardığı Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve fırtına tahmininde bulunduğu Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu. İl merkezinde de etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa yakalanan yayalar ise zor anlar yaşadı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title