Pompalı tüfekle öldürülen genç toprağa verildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir tartışma sonrası pompalı tüfekle vurulan 23 yaşındaki Eray Eriş, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, Cide Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından evinin önünde pompalı tüfekle öldürülen genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün Cide ilçesi Nasuh Mahallesi Salim Altıkulaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. ile 23 yaşındaki Eray Eriş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın sonlanmasının ardından İ.O., Eray Eriş'in yaşadığı apartmanın önüne giderek, pompalı tüfekle ateş etti. Sağlık ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eriş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eriş'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Eriş'in cenazesi, Cide Merkez Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Cide Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. - KASTAMONU

