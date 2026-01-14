Haberler

Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cide ilçesinde bir birey, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayla ilgili olarak cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir şahıs tartıştığı vatandaşı, yaşadığı apartmanın önünde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Cide ilçesi Nasuh Mahallesi Salim Altıkulaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple İ.Ö. ile Eray Eriş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sonlanmasının ardından, İ.O. Eray Eriş'in yaşadığı apartmanın önüne gitti. Bir süre burada bekleyen İ.O., apartmandan çıkan Eray Eriş'e pompalı tüfekle ateş etti. Kurşunların hedefi olan Eriş, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Eriş, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eriş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eriş'in cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cinayet şüphelisi İ.O. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santim olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi de arkadaşlarına musallat oldular

Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi sıra arkadaşlarında
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
İETT şoförü otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı

Otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki