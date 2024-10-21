Kastamonu'da Pikap Devrildi, Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde şarampole devrilen pikabın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, İhsangazi ilçesi Kastamonu-İhsangazi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 37 HH 488 plakalı plakalı pikap, sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yan yattı. Kazada M.Ç., yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından pikap yoldan kaldırıldı. - KASTAMONU