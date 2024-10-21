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Kastamonu'da Pikap Devrildi, Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu

Kastamonu'da Pikap Devrildi, Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen pikapta sürücü M.Ç. yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde şarampole devrilen pikabın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, İhsangazi ilçesi Kastamonu-İhsangazi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 37 HH 488 plakalı plakalı pikap, sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yan yattı. Kazada M.Ç., yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından pikap yoldan kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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