Park halindeki minibüs çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da park halindeyken motor aksamında yangın çıkan minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan Hyundai marka minibüsün motor aksamında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa