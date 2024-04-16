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Kastamonu'da Park Halindeki Kamyonet Alevlere Teslim Oldu

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Olay, İhsangazi ilçesi Hocahacip köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarından park halinde olan kamyonette bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kamyoneti sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılmaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu İhsangazi İtfaiye Olaylar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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