Kastamonu'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolunda Akçakavak mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. idaresindeki 34 UL 9312 plakalı otomobil ile M.E.D. (28) yönetimindeki 34 BZU 796 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU