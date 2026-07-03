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Kastamonu'da otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı

Kastamonu'da otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı
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Kastamonu'nun Küre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Küre'ye bağlı Kayadibi köyü Zecce Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. yönetimindeki 37 ACA 615 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince önce Küre Devlet Hastanesi'ne oradan da Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tarlaya uçan otomobil vinç yardımıyla kaldırılırken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, yaralanan vatandaşların, muayene için gittikleri hastaneden dönerken kaza yaptıkları öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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