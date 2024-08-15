Kastamonu'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Araç karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 53 DA 036 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile M.Ş.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU