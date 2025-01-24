Kastamonu'da Otomobil Sahipsiz Köpeğe Çarptı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan sahipsiz köpeğe çarpan otomobil, köpeği metrelerce sürükledi. Olay anı iş yerinin kameralarına yansıdı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan sahipsiz köpeğe çarpan otomobil, köpeği metrelerce sürüklendi. Sürücü umursamadan yoluna devam ederken o anlar kameraya yansıdı.
Olay, Tosya ilçesi Eski Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmek isteyen sahipsiz köpeğe çarparak metrelerce sürükledi. Köpek sekerek bölgeden uzaklaşırken araç sürücü umursamadan yoluna devam etti.
Olay anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin köpeğe çarpması, savrulan hayvanın metrelerce sürüklenmesi, sürücünün ise durmadan yoluna devam etiği anlar yer aldı. - KASTAMONU