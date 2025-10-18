Kastamonu'da Otomobil Kazasında 4 Yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu-Abana karayolu Liman mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. (76) yönetimindeki 34 GHB 380 plakalı Audi marka otomobil ile karşı yönden gelen Uğur Y. (57) idaresindeki 34 HH 2727 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Emine B. (73) ve Münevver Y. (52) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaplan ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU