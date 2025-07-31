Kastamonu'da Otomobil Kanalın İçine Düştü: 3 Yaralı

Kastamonu'da Otomobil Kanalın İçine Düştü: 3 Yaralı
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Tosya ilçesinde D100 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, orta refüjdeki kanala düştü. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobilin orta refüjdeki "v" kanala düşmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan, 81 ADK 996 plakalı Citroen marka otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjde bulunan "v" kanala düştü.

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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