Kastamonu'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Kastamonu'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyü Saraçlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan T. (34) idaresindeki 06 FGJ 633 plakalı otomobil ile Selahattin D. (59) yönetimindeki 34 BR 7634 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Sadık D. (76) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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