Kastamonu'da Orman Yasağını İhlal Eden 4 Kişiye Para Cezası

Cide ilçesinde orman çevrelerinde ateş yakma yasağını ihlal eden 4 şahsa para cezası kesildi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ve jandarma ekipleri yakılan ateşi söndürdü.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde orman çevrelerinde ateş yakma yasağını ihlal eden 4 şahsa para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde Cide-Şenpazar karayolu üzerinde, ormanlık alana yakın bir bölgede ateş yakan şahısları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfitye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından yakılan ateş söndürüldü.

Ateşi yakan 4 şahsa ise orman yangınlarını önleme tedbirleri çerçevesindeki ateş yakma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
