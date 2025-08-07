Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çatalzeytin ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Çatalzeytin ilçesi Güneşler köyü Bekirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Çatalzeytin, Bozkurt ve Türkeli ilçelerinden orman ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Asensio ezeli rakibe gidiyor

Fenerbahçe'nin bitiremediği Asensio ezeli rakibe gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı

Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını itiraf etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.