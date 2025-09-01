Kastamonu'da Orman Yangını: 3 Ev Yandı, Müdahale Devam Ediyor

Kastamonu'da Orman Yangını: 3 Ev Yandı, Müdahale Devam Ediyor
Kastamonu'nun Araç ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Güzelce köyüne sıçrayarak 1'i metruk olmak üzere 3 evin yanmasına neden oldu. Ekipler, yangının diğer evlere sıçramaması için mücadele ediyor.

Edinilen bilgiye göre, dün Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçradı. Alevlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi sebebiyle Araç ilçesine bağlı Güzelce köyünde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliyenin ardından, yangın köye sıçradı. Yangının sıçradığı köyde 1'i metruk olmak üzere 3 ev yandı.

Köye giren ekipler, yangının diğer evlere sıçramaması için müdahalesini sürdürüyor. - KASTAMONU

