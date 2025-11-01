Haberler

Kastamonu'da Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesinde Yangın

Kastamonu'da Orman İşletme Müdürlüğü Misafirhanesinde Yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait misafirhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay sırasında binada kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait misafirhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cide Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait misafirhanede henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yangın ihbarında bulunuldu. İhbarla birlikte olay yerine Cide itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan incelemede yangın esnasında binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Selçuk İnan'tan maç sonu isyanı: Ucuz penaltıyla maçı kaybettik

Selçuk İnan'tan maç sonu isyanı: Ucuz penaltıyla kaybettik
Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu

Skandalın ardından bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Binlerce taraftarın isteğini ''Asla'' diyerek elinin tersiyle itti
Süper Lig'de korkutan sakatlık! Kafası yarıldı, yürekler ağızlara geldi

Süper Lig'de korkunç an! Yıldız ismin kafası yarıldı
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
Bodrum'da rüşvet operasyonu! CHP'li meclis üyesi ve emlakçı tutuklandı

Rüşvet operasyonunda CHP'ye kötü haber
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.