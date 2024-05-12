Kastamonu'da Olta İle Balık Tutarken Denize Düşen Şahıs Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde olta ile balık tuttuğu sırada denize düşerek hayatını kaybeden şahıs, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Cide ilçesi Köseli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olta ile balık tutan Saim Yılmaz, dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü. Yılmaz'ın denize düştüğünü gören vatandaşlar, durumu yakınlarına bildirdi. Tekne ile denize açılan vatandaşlar, Saim Yılmaz'ı Cide Limanı'na getirdi. Burada hazır bekleyen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, kalıdırıldığı Cide Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Köseli köyü Kargacak Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Yılmaz için Merkez Karamustafa Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - KASTAMONU