Kastamonu'da Muhtarlık Seçimi Kavgasında Bir Ölü, Bir Yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 4 tutuklu sanık hakkında müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 3 Nisan'da Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Taşköprü'ye bağlı Donalar köyü muhtarı seçilen Cengiz Sürer ile muhtar adayı Galip Alkaşı (42) arasında muhtarlık seçimleri sebebiyle tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle, kavga büyümeden önlendi. Bir süre sonra kavgayı duyan Donalar köyü muhtarı Cengiz Sürer'in ailesi, köyden Taşköprü ilçesine geldi. Cengiz Sürer'in ailesi, muhtar adayı Galip Alkaşı'nın bulunduğu kahveye gitti. Burada Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer ile çocukları Hüseyin ve Barış Sürer ile kayınbiraderi Şenol Can ve seçimlerde muhtar adayı Galip Alkaşı ile akrabası Mehmet Atasoy arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada muhtar adayı Galip Alkaşı hayatını kaybetti, Mehmet Atasoy ise yaralandı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer ile çocukları Hüseyin ve Barış Sürer ile kayınbiraderi Şenol Can tutuklandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 4 sanık hakkında "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı.

Müebbet hapis ile 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların birlikte hareket ederek, telefonla görüştükten sonra Taşköprü'ye birlikte geldikleri, beraber olay yerine gittikleri, ellerinde de silah olduğu, muhtarlık seçimleri öncesinde aralarında sürtüşmelerin olduğu, ilçede olay öncesinde de tartışma çıktığı değerlendirerek, sanıkların fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket etmesinden ötürü Galip Alkaşı'ya yönelik eylem nedeniyle sanıkların müebbet hapis cezasına, Mehmet Atasoy'a karşı eylem nedeniyle 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşmada kendilerini savunan tutuklu sanık Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer, "Ben silahla hiç ateş etmedim. Ben suçsuzum, çocuklarıma engel olmaya çalıştım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer'in oğlu Barış Sürer ise, "Bizim fikir birliğimiz olmadı. Bu konu hakkında bir kere bile konuşmadık. Ben evdekilerden duydum, bunun üzerine yola çıktık. Babam bizi arayıp bir şey söylemedi. Biz, kendimiz hareket ettik. Olay yerinde bir araya geldik. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer'in oğlu Hüseyin Sürer da, tahliyesini talep etti.

Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer'in kayınbiraderi Şenol Can ise, bilerek ve isteyerek olayda ateş etmediğini belirterek, "Benin kimseyle bir sıkıntım yoktu. Ben bilerek veya isteyerek kimseye ateş etmedim, ben ayırma amaçlı havaya ateş ettim, kimseye ateş etmedim. İzlediğinizde görüntülerde mevcuttur. Fikir birliği içerisinde de olmadığımız görüntülerden anlaşılabilir. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Olayda yaralanan Mehmet A. ise mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Olayda hayatını kaybeden Galip Alkaşı'nın eşi S.A. ile kızı Y.A. da, mütalaa doğrultusunda sanıkların ağır şekilde cezandırmalarını talep ettiler.

Duruşmada avukatlarda mütalaa karşısında süre talebinde bulundular. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı da ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU