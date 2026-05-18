Özel halk otobüsünün altına giren motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin özel halk otobüsünün altına girmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu Üniversitesi kampüsü içerisindeki Rektörlük Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Shohrat Chovdurov idaresindeki 37 AED 643 plakalı motosiklet, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 37 D 0055 plakalı Isuzu marka özel halk otobüsünün altına girdi.

Kazada ağır yaralanan Türkmenistan uyruklu Chovdurov, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Chovdurov, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

