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Kastamonu'da Lise Öğrencileri Lahmacun Nedeniyle Hastanelik Oldu

Kastamonu'da Lise Öğrencileri Lahmacun Nedeniyle Hastanelik Oldu
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Kastamonu'da Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde öğle yemeğinde yenilen lahmacun nedeniyle çok sayıda öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrenciler mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri ile hastanelere gitmeye başladı.

Kastamonu'da çok sayıda lise öğrencisi, tükettikleri lahmacundan dolayı zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu il merkezinde bulunan Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde öğrenciler öğle yemeğinde lahmacun yedi. Bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi, karın ağrısı ve halsizlik gibi şikayetler yaşayan çok sayıda öğrenci, velileriyle birlikte hastanelere başvurdu. Okulun lahmacunu bir yemek firmasından temin ettiği öğrenilirken, hastaneye müracaatların devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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