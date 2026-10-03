Kastamonu'da kurt saldırısında 18 koyun telef oldu, 11 koyun ağır yaralandı

Kastamonu'da köye kadar inen kurtlar, girdikleri ağıldaki 18 koyunu telef etti, 11 koyunu da ağır yaraladı.

Olay, Kastamonu Merkez ilçe Hacı Muharrem köyü Zanlılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 05.00 sıralarında köpeklerin havlaması üzerine uyanan Sarıcıoğlu ailesi, üç kurdun ağılın çitlerinden atlayarak kaçtığını gördü. Ağıla giden aile çok sayıda koyunun saldırıya uğradığını gördü. Murat Sarıcıoğlu ile Turgut Sarıcıoğlu'na ait birçoğu hamile 55 koyunun 18 tanesi telef olurken, 11'i de ağır yaralandı. Ev sahipleri, yaralı koyunların bazılarını kesmek zorunda kaldı.

Sarıcıoğlu ailesinin ihbarı üzerine bölgeye Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü (DKMP) ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağılda incelemelerde bulunarak aileye bilgilendirmede bulundu.

Kurtların hayvanlarının yarısından fazlasının telef olduğunu belirten Murat Sarıcıoğlu, "Sayın devlet büyüklerimden yardım bekliyorum. 18 tane koyun telef oldu, 11 tane de yaralı var. Yaralı koyunların iyileşme durumları da yok. Ne yapabiliriz, bilemiyoruz. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yaralı koyunlar da ağır yaralılar" dedi.

Köpeğin sesini duyunca uyandıklarını söyleyen Sarıcıoğlu, "Köpek havlıyor, bunun üzerine kardeşim dışarıya çıkıyor, üç tane kurt çitten atlıyor. Koyunların hepsini helak etmiş. Koyunların bir kısmı da hamileydi, doğum yapacaklardı. Yavrularıyla birlikte telef oldular. Onun için çok üzgünüz" diye konuştu.

Kangal veya merinos ırkı koyun yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Sarıcıoğlu, "Şu anda Milli Paklarımız da geldi. Tutanaklarını tuttular ve gittiler. İnşallah devlet büyüklerimiz yardımcı olur" şeklinde konuştu.

Hacı Muharrem köyü muhtarı Kadir Çavdarcı ise, "Ailemiz geçimlerini bu koyundan sağlıyorlardı. Bu arkadaşlarımızın yaralarının devlet tarafından sarılmasını talep ediyorum. Devlet büyüklerimiz inşallah bunları sizlerin vesileyse görecektir. Pazartesi veya Salı günü bizler de Valiliğe dilekçe vererek durumumuzu izah edeceğiz. Yardımcı olmalarını istiyoruz. Milli Paklarımız da geldi, tutanaklarını tuttular. Yaralıların, telef olanların fotoğraflarını çektiler ve gittiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı