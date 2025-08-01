Kastamonu'da Kopan Elektrik Teli Yangına Neden Oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde elektrik telinin kopması neticesinde çıkan yangında, 3 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Suluca köyü Uğur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım arazisinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangında 3 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, yangının tarla üzerindeki elektrik telinin kopması neticesinde çıktığı belirlendi. - KASTAMONU