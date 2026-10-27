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Kastamonu'da kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarak 3 kişiyi yaraladı

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Kastamonu'da kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarak 3 kişiyi yaraladı Haber Videosunu İzle
Kastamonu'da kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarak 3 kişiyi yaraladı
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Kastamonu-Ankara kara yolu Ümit köyü mevkiinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı; yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Ankara kara yolu Ümit köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.C. (61) idaresindeki 34 CBC 737 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan hafif ticari araç, takla atarak yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan E.Ö. ve K.C. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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