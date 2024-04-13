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Kastamonu'da Kıraathanede Silahlı Kavga: 2 Ölü

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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir kıraathanede husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada vurulan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesindeki bir kıraathanede husumetli kişiler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle 2 kişi silahla vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından cinayetin işlendiği kıraathanede tahkikata başlandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Devrekani Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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