Virajı alamayan otomobil ağaçlara çarparak durabildi: 3 yaralı

Kastamonu'da virajı alamayan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Karabük kara yolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesi istikametinde seyir halinde olan Kadir Y. idaresindeki 37 HB 145 plakalı otomobil, virajı alamayarak yoldan çıktı. Şarampole sürüklenen otomobil ağaçlara takılarak durabildi. Kazada sürücü ile eşi Kadir Y. ile eşi İsmet Y. ve babası Ahmet Y. yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı