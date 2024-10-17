Kastamonu'da Kayıp Şahıs 4 Gün Sonra Evinde Ölü Bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Halil Aktaş'tan yakınları bir süre haber alamadı. Aktaş, durumdan şüphelenen yakınları tarafından evine ölü bulundu. İhbar sonrası Aktaş'ın evine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede Aktaş'ın 4 gün önce vefat ettiğini tespit etti.

Aktaş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU