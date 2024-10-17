Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Kayıp Şahıs 4 Gün Sonra Evinde Ölü Bulundu

Kastamonu'da Kayıp Şahıs 4 Gün Sonra Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 80 yaşındaki Halil Aktaş, 4 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra evinde ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede, Aktaş'ın vefat ettiği tespit edildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Halil Aktaş'tan yakınları bir süre haber alamadı. Aktaş, durumdan şüphelenen yakınları tarafından evine ölü bulundu. İhbar sonrası Aktaş'ın evine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede Aktaş'ın 4 gün önce vefat ettiğini tespit etti.

Aktaş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler kastamonu Taşköprü 3-sayfa Yaşam Polis

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 İsrail medyası Hamas lideri Yahya Sinvar'ın üzerinden çıkanları paylaştı

Sinvar'ın öldüğüne ikna etmek için bu fotoğrafı servis ettiler

 Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu 2 gün önce video paylaşmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Golden Boy 2024 (Arda Güler, Kenan Yıldız) nasıl oy verilir? Tan Kesler Hull City'den neden ayrıldı, Hull City CEO'luğu görevini niye bıraktı? Ryan Kent gitti mi? Ryan Kent hangi takıma gitti? Fırat Sarı kimdir, suçu ne? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir? 18 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 18 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Avrupa Yakası Kubilay neden öldü? Vural Çelik evli miydi, bekar mıydı? Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi? Vural Çelik kimdir, kaç yaşında? 17-18 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.