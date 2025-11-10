Haberler

Kastamonu'da Kayıp Anne ve Oğlu İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Kastamonu'da Kayıp Anne ve Oğlu İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'daki cinayet soruşturmasında kullanılan daraltılmış baz çalışması, Kastamonu Bozkurt'ta kaybolan Huriye ve oğlu Osman Helvacı için uygulanıyor. Arama, kadavra köpekleri ve dronlarla destekleniyor.

Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti soruşturmasında kullanılan "daraltılmış baz çalışması", Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan anne ve oğlu için uygulanıyor. Sinyallerin alındığı 1 kilometrelik alanda kadavra köpekleriyle arama yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları kapsamında, Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetinde kullanılan "daraltılmış baz çalışması", anne ve oğlunun bulunması için de kullanılıyor. GSM şirketlerinden talep edilen daraltılmış baz istasyonu raporunda, annenin telefonundan son sinyalin Köseali, Alantepe ve Kocaçam köyleri arasında kalan 1 kilometrelik alanda alındığı tespit edildi. AFAD, UMKE, JAK ekipleri, termal dronlarla belirlenen alandaki sığ ormanlık içerisinde arama çalışmalarını sürdürüyor. 11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde görev alan kadavra köpekleri de anne ve oğlunun bulunması için görev yapıyor.

Ankara ve Samsun'dan gelen jandarma ve AFAD'a ait "Pekmez", "Paye" ve "Abre"k isimli kadavra köpekleriyle JÖAK'a ait kadavra köpeği, daraltılmış baz istasyonu bilgisiyle belirlenen ormanlık alanda arama çalışmalarını yoğunlaştırıldı. Akıncı İHA'yla da arama çalışmalarına gökyüzünden destek veriliyor. Akıncı İHA ile yapılan taramalar neticesinde bölgede 8 ayı olduğu tespit edildi. Ekipler, ayıların inlerine kadar bakarak kayıp anne ile oğluna ait bir iz için arama çalışması yürütüyor.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de adli yöndeki araştırmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı ve 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
PFDK'den bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar

PFDK'den bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar
Bakan Kurum'dan sosyal konut paylaşımı: Hayal de değil, rüya da

Bakan Kurum'dan 'Yüzyılın Konut Projesi' paylaşımı
Galatasaray taraftarını isyan ettiren görüntü

Galatasaray taraftarını isyan ettiren görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.