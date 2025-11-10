Kastamonu'da Kayıp Anne ve Oğlu İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti soruşturmasında kullanılan "daraltılmış baz çalışması", Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan anne ve oğlu için uygulanıyor. Sinyallerin alındığı 1 kilometrelik alanda kadavra köpekleriyle arama yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları kapsamında, Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetinde kullanılan "daraltılmış baz çalışması", anne ve oğlunun bulunması için de kullanılıyor. GSM şirketlerinden talep edilen daraltılmış baz istasyonu raporunda, annenin telefonundan son sinyalin Köseali, Alantepe ve Kocaçam köyleri arasında kalan 1 kilometrelik alanda alındığı tespit edildi. AFAD, UMKE, JAK ekipleri, termal dronlarla belirlenen alandaki sığ ormanlık içerisinde arama çalışmalarını sürdürüyor. 11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde görev alan kadavra köpekleri de anne ve oğlunun bulunması için görev yapıyor.

Ankara ve Samsun'dan gelen jandarma ve AFAD'a ait "Pekmez", "Paye" ve "Abre"k isimli kadavra köpekleriyle JÖAK'a ait kadavra köpeği, daraltılmış baz istasyonu bilgisiyle belirlenen ormanlık alanda arama çalışmalarını yoğunlaştırıldı. Akıncı İHA'yla da arama çalışmalarına gökyüzünden destek veriliyor. Akıncı İHA ile yapılan taramalar neticesinde bölgede 8 ayı olduğu tespit edildi. Ekipler, ayıların inlerine kadar bakarak kayıp anne ile oğluna ait bir iz için arama çalışması yürütüyor.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de adli yöndeki araştırmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU