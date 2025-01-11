Kastamonu'da Kayıp 66 Yaşındaki Ömer Doğancıoğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde 5 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 66 yaşındaki vatandaşın bulunması için ekiplerin arama çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesi Yazıhisar köyünde yaşayan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu'dan, 7 Ocak Salı günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Doğancıoğlu'nun yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, 5 gündür kayıp olan Ömer Doğancıoğlu'nu bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar Doğancıoğlu'na ait bir ize rastlanılamadı. - KASTAMONU