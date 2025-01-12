Kastamonu'da Kaybolan Ömer Doğancıoğlu İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesi Yazıhisar köyünde yaşayan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu'dan, 7 Ocak Salı günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Doğancıoğlu'nun yakınlarının ihbarı üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti. Çalışmalar çerçevesinde ekipler köy çevresini karış karış arıyor. Arama çalışmaları köyde de devam ediyor. Şu ana kadar Doğancıoğlu'na ait bir ize rastlanılamadığı öğrenildi. - KASTAMONU