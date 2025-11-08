Kastamonu'da Kaybolan Kadın ve Oğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

1) KASTAMONU'DA KAYBOLAN KADININ EŞİ: HABERSİZ HİÇBİR YERE ÇIKMAZDI (3)

"PSİKOLOJİK İLAÇLARI ÇOK KULLANIYORDU"

Kastamonu Bozkurt'ta 5 gün önce kaybolan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 200 kişilik ekip ile 20 köyde yapılan aramalara gönüllüler de destek verdi. Aramalar, Huriye Helvacı'nın oğlu ile birlikte otostop çekerek ulaştığı ve en son görüldüğü ilçeye bağlı Köseali köyü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Ekipler havadan dron, karadan da arama kurtarma köpekleri eşliğinde anne ve oğluna ait bir iz bulmaya çalıştı. Huriye Helvacı'nın annesi Ayşe Hıra'nın evinde de yapılan aramada bir sonuca varılamadı. Kızının evden çıkarken kendisine bir şey demediğini belirten anne Aşye Hıra, "Bilgim olsa söylerim. Yok ki ne söyleyeyim. Şuraya gidiyorum demedi. Yukarıda bir karı-koca oturuyorlarmış. Onlar 'Nereye gidiyorsun gitme bir yere' demiş. Kızım bakmış bakmış onlara gitmiş. 'Çarşıya gidiyoruz' demiş torun. Onlara bir şey dememiş çocuğun annesi. Çocuk demiş onu. Çarşıya gidiyoruz diye. Gidiş o gidiş. İlaç kullanmaz olur mu. Psikolojik ilaçları çok aşırı kullanıyordu. Bazen kullanmıyordu. O zaman evde çıldırıyordu. Bana karşılık veriyordu" ifadelerini kullandı.

'EVDEN KAÇMIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalık ise kardeşinin kaybolmasından 1 gün sonra İstanbul'dan geldiğini söyleyerek, "Ben evden kaçmış olduğunu düşünmüyorum. Benim düşüncem bu yani. Kaçmadı. Gezme amaçlı, kafa dağıtma amaçlı evden çıktı ama ormanda artık orada başına ne iş geldi orası muamma. Bizim ne düşmanımız olacak. biz gariban insanız, aileyiz yani. Kendi yağımızda kavrulan, yani atalarımızdan bu yana gelen hiçbir düşmanlık yapmadık. Babamızdan filan duymadık böyle bir şey biz. Şu bize düşmandı, bu bize düşmandı gibi. Bizim de hani bildiğimiz bir şey yok. Benim kardeşim geri dönmek amaçlı çıktı evden bence. Ama ne olduysa dönemedi geri. Köseali Köyü'ne hiç daha önce gittiğini düşünmüyorum. Orayı bildiğini de düşünmüyorum ben. Evden kaçan insan Bozkurt'a nasıl gidebileceğim der mi? Hiç gitmediği bir yer ki bilemedi geri dönmeyi" diye konuştu.