Kastamonu'da Kaybolan Kadın 3 Saat Sonra Bulundu

Kastamonu'da Kaybolan Kadın 3 Saat Sonra Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cide ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kaybolan A.T. adlı yaşlı kadın, polis ekipleri tarafından 3 saat sonra bulundu ve ailesine teslim edildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde evin den ayrıldıktan sonra kaybolan kadın polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kaybolan A.T.'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri yaşlı kadın için arama çalışması başlattı. Yaşlı kadın kaybolduktan 3 saat sonra polis ekipleri tarafından çevre yolunda bulundu. Ailesine teslim edilen yaşlı kadının evine gitmek isterken ters yöne yürüdüğü, karanlık sebebiyle de kaybolduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor

Gazze'yi topyekün işgal etmeye hazırlanan Netanyahu'ya şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi

Bir dönemin sonu! O uygulama kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.