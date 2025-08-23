Kastamonu'da Kaybolan Kadın 3 Saat Sonra Bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde evin den ayrıldıktan sonra kaybolan kadın polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kaybolan A.T.'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri yaşlı kadın için arama çalışması başlattı. Yaşlı kadın kaybolduktan 3 saat sonra polis ekipleri tarafından çevre yolunda bulundu. Ailesine teslim edilen yaşlı kadının evine gitmek isterken ters yöne yürüdüğü, karanlık sebebiyle de kaybolduğu öğrenildi. - KASTAMONU