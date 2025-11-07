Haberler

Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğlunu Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için altıncı günde arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, kaybolanların son görüntülerinin tespit edildiği Köseali köyünde yoğunlaşıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan Pazar gününden itibaren haber alınamıyor. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri arama çalışması başlattı. Ekipler için Kızılay ikram aracı konuşlandırırken, gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Arama çalışmaları, Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son alındığı ve Köseali köyünde Pazar günü son olarak 16.55 sıralarında güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nedeniyle bu bölgede yoğunlaştırıldı.

JAK, AFAD, UMKE ve komando birlikleri ile köpek arama unsurlarının da katılımıyla ekipler, tek tek köylerdeki evleri gezerek anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca JAK ve AFAD ekipleri, termal destekli dronlarla da havadan arama çalışması yürütüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa

